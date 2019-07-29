وزير الداخلية السعودي يقدم لرئيس الجمهورية واجب العزاء في وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي

Lundi 29 Juillet 2019
وات - قدم وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، خلال لقاء جمعه الاثنين بقصر قرطاج، برئيس الجمهورية، محمد الناصر، واجب العزاء في وفاة المرحوم الرئيس الباجي قايد السبسي، وذلك بتكليف من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وأعرب الناصر، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وتقديره لوقوف المملكة إلى جانب تونس وشعبها في هذا المصاب الجلل، مبرزا علاقة المودة والأخوة الصادقة التي كانت تجمع الراحل بأخيه الملك سلمان بن عبد العزيز، وسعيهما المشترك لمزيد توطيد أواصر الأخوة المتينة وتعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
ومن جانبه، جدّد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف التزام المملكة بمواصلة الوقوف إلى جانب تونس، وحرصها على مزيد تعزيز علاقاتها الأخوية الوثيقة معها، بما يخدم مصلحة البلدين ويحقق الاستقرار في المنطقة.
وذكر بلاغ الرئاسة أن الجانبين استعرضا مناقب الفقيد قايد السبسي، "ودوره الهام في بناء الدولة الحديثة والحفاظ على مكتسباتها وخدمة الوطن والمواطن".
وأعرب الناصر، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وتقديره لوقوف المملكة إلى جانب تونس وشعبها في هذا المصاب الجلل، مبرزا علاقة المودة والأخوة الصادقة التي كانت تجمع الراحل بأخيه الملك سلمان بن عبد العزيز، وسعيهما المشترك لمزيد توطيد أواصر الأخوة المتينة وتعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
ومن جانبه، جدّد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف التزام المملكة بمواصلة الوقوف إلى جانب تونس، وحرصها على مزيد تعزيز علاقاتها الأخوية الوثيقة معها، بما يخدم مصلحة البلدين ويحقق الاستقرار في المنطقة.
وذكر بلاغ الرئاسة أن الجانبين استعرضا مناقب الفقيد قايد السبسي، "ودوره الهام في بناء الدولة الحديثة والحفاظ على مكتسباتها وخدمة الوطن والمواطن".
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Par:essoltan (France )
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