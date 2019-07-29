الملك عبد الله الثاني يحل بتونس لتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي

Lundi 29 Juillet 2019



وات

- استقبل رئيس الجمهورية، محمّد الناصر، عشيّة يوم الاثنين، بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الذي يزور تونس لتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي.وبالمناسبة، عبّر محمّد الناصر، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، عن خالص شكره وتقديره للعاهل الأردني على زيارته ووقوفه إلى جانب تونس وشعبها في هذا المصاب الجلل، مؤكدا "حرص تونس على مزيد توثيق علاقاتها مع المملكة الأردنية الهاشمية في كافة المجالات، وتعزيز التنسيق معها بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك".ومن ناحيته، أشاد العاهل الأردني، وفق المصدر ذاته ب"المواقف الحكيمة والرصينة للفقيد إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية".كما أبرز "متانة العلاقات التونسية الأردنية وما عرفته خلال السنوات الأخيرة من تطوّر مطّرد"، مؤكدا "استعداد الأردن لتعميق التعاون مع تونس خدمة للمصلحة المشتركة".وأفاد البلاغ الإعلامي للرئاسة بأن الجانبين استذكرا خلال اللقاء "مناقب فقيد تونس والأمة العربية والإسلامية الرئيس الراحل، ودوره الفاعل في تعزيز مناعة تونس وتقدمها رغم الصعوبات والتحديات، وإسهامه البارز في دعم علاقاتها الخارجية على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف ودفاعه عن قيم الحق والعدل والمساواة، وحرصه الكبير على أن يعمّ الأمن والاستقرار المنطقة والعالم".