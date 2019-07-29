قفصة : ''نحن مستعدّون لكلّ الاحتمالات ونطمئن أنصارنا والتونسيين أنّنا سنخوض الانتخابات التشريعية لشهر أكتوبر القادم'' (المنسّق الجهوي للجبهة الشعبية بقفصة )

Lundi 29 Juillet 2019



وات

- يواصل مترشّحون وأنصار للقائمة الائتلافية للجبهة الشعبية التي أودعت ملفّ ترشّحها للانتخابات البرلمانية القادمة بدائرة قفصة ولليوم السابع على التوالي اعتصامهم المفتوح بمقرّ الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة تنديدا بما قال المنسّق الجهوي للجبهة الشعبية بالجهة زهر الدين الزمالي في تصريح لمراسلة (وات) اليوم الاثنين إنها "عمليّة تحيّل قامت بها الحكومة وخاصة الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان " وذلك في إشارة إلى منح تأشيرة لحزب جديد يحمل إسم الجبهة الشعبية.ويطالب المعتصمون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتدخّل للحيلولة دون الاستيلاء على اسم الجبهة الشعبية ورمزها وأكّد زهر الدين الزمالي في هذا السياق استعداد مناضلي الجبهة وأنصارها للدّفاع بكلّ الطرق الشرعية والقانونية عن الارث والرصيد النضاليين للجبهة الشعبية ولصدّ كلّ محاولات التحّيل على القانون.من ناحيته ذكر عضو المكتب الجهوي للجبهة الشعبية بقفصة سامي عمروسية أن الجبهة رفعت قضايا استعجالية لدى المحكمة الادارية بتونس وأيضا لدى القضاء العدلي بخصوص أحقيّة ائتلاف الجبهة الشعبية بالتسمية والرمز اللذين اعتمدتهما في قائماتها التي تقدّمت بها لخوض الانتخابات التشريعية القادمة، متوقّعا أن تصدر يوم الاثنين الأحكام الخاصة بهذه القضايا.وأوضح أنّه في حال كانت الأحكام لفائدة ائتلاف الجبهة الشعبية فإنهم سيفضّون اعتصاماتهم التي ينفذونها بأغلب مقرّات الهيئات الفرعية للانتخابات بالجهات وأيضا بالمقرّ المركزي للهيئة العليا للانتخابات بتونس العاصمة، أمّا في حال " لم ينصفهم القضاء" على حدّ قوله فإنّ الاعتصامات ستتواصل إلى يوم 5 أوت المقبل وهو آخر أجل للإعلان عن القائمات المقبولة أوّليا في الانتخابات التشريعية ليوم 6 أكتوبر القادم.وأكّد المنسّق الجهوي للجبهه بقفصة زهر الدين الزمالي أنّ الجبهة مستعدّة لكلّ الاحتمالات قائلا " نطمئن أنصار الجبهة والتونسيين أنّ الجبهة مستعدّة لكلّ السيناريوهات وستكون موجودة في الانتخابات التشريعية القادمة" .من ناحيته رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقفصة محمد الشريف أكّد أن الهيئة التي بدأت في قبول الترشّحات لانتخابات يوم 22 جويلية الجاري قامت بتسليم وصولات وقتية إلى كلّ رؤساء وممثلي القائمات التي أودعت ترشحاتها إلى حدّ الان بما في ذلك القائمة الائتلافية الجبهة الشعبية، مضيفا أن عمليّة البتّ في قبول أو رفض أيّ قائمة لن يتمّ إلاّ بعد غلق باب الترشّحات لهذه الانتخابات يوم 29 جويلية الجاري.