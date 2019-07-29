في المرسى القبض على نفر داخل سيارة بحوزته مسدس ناري وذخيرة ..

Lundi 29 Juillet 2019
باب نات - تمكن اعوان فرقة شرطة النجدة باقليم الامن الوطني يقرطاج أول أمس من القبض على نفر بجهة المرسى وبحوزته سلاح ناري و مخزن يحتوي على سبعة خراطيش كان يخفيهم داخل سيارة حاول الفرار على متنها ألا ان اعوان الامن حاصروه وتمكنوا من السيطرة عليه وحجز المسدس والذخيرة ...
بإستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ به ومواصلة الابحاث معه ....
بإستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ به ومواصلة الابحاث معه ....
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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