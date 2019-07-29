صادرات متنجات الصيد البحري تسجل ارتفاعا إلى حدود شهر جوان 2019 بنسبة 6ر32 بالمائة

Lundi 29 Juillet 2019



وات

- بلغت صادرات منتجات الصيد البحري إلى غاية شهر جوان 2019 نحو 4ر14671 طن بقيمة 1ر 298 مليون دينار مقابل 3ر65ر11طن بقيمة 6ر208 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 وسجلت هذه الصادرات وفق بلاغ صادر اليوم الاثنين، عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ارتفاعا من حيث الكمية بنحو 3606 طن (6ر32 بالمائة ) ومن حيث القيمة 5ر89 مليون دينار ( 9ر42 بالمائة +).ويعود هذا التطور بالخصوص الى ارتفاع صادرات سلطعون البحر بنسبة تناهز 94 بالمائة ومصبرات التن بــــــ2ر292 بالمائة ومصبرات السردينة بــ8ر68 بالمائة والقمبري بـــ1ر15 بالمائة.وفي اطار الخطة الوطنية التي وضعتها وزارة الفلاحة لتثمين سلطعون البحر، بلغت صادراته في شكله المجمد في موفى شهر جوان 2019 نحو 4ر2052 طن بقيمة 4ر18مليون دينار، ونحو6ر1471طن بقيمة 5ر9مليون دينار سنة 2018.وبلغت صادرات الورقة في شهر جوان 2019 نحو 2ر1960 طن بقيمة 2ر24 مليون دينار ونحو1 ر1762 طن بقيمة 24 مليون دينار سنة 2018 وتوزعت الصادرات التونسية على 45 وجهة من أبرزها ايطاليا بنسبة 2ر33 بالمائة واسبانيا 16 بالمائة واليابان 8ر11 بالمائة ومالطا 1ر9 بالمائة وليبيا2 ر8 بالمائة والسعودية 4ر3 بالمائة والأردن 9ر2 بالمائة وكوريا الجنوبية 8ر1 بالمائة وفرنسا 8ر1 بالمائة والإمارات 6ر1 بالمائة.