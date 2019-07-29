انجيلا ميركل ... الباجى قايد السبسي كان طرفا فاعلا وشجاعا على طريق الديمقراطية في تونس

Lundi 29 Juillet 2019
وات - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل " إن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، كان طرفاً فاعلاً وشجاعاً على طريق الديمقراطية في تونس "، وذلك في برقية التعزية في وفاته التى نشرتها اليوم الاثنين سفارة ألمانيا بتونس.
وأضافت ميركل أنّ الرئيس الراحل كان رجل دولة ومسؤولاً في تفكيره وأفعاله ، ودفع بالتغيير الديمقراطي في تونس قدماً وبشكل حاسم كرئيس للوزراء وزعيم للحزب وأخيراً كرئيس للدولة .
وبينت في ذات البرقية انّه اقترب من المعارضين السياسيين، وعقد الصلح بين الناس ووحد الأمة ، بالاضافة إلى أن التزامه نحو حقوق المرأة، واهتمامه بالشباب في بلده وولائه الدستوري ستظل أموراً لا تنسى. وتابعت القول " إنّ الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي قد سبق له أن عمل بصفته وزيراً للخارجية وسفيرًا للجمهورية التونسية في جمهورية ألمانيا الاتحادية من أجل تعزيز العلاقات الثنائية"، مؤكدة أنّه أثر بشكل حاسم في جعل الدولتين متقاربتين وتربطهما الى اليوم صداقة وثيقة للغاية.
وأضافت ميركل أنّ الرئيس الراحل كان رجل دولة ومسؤولاً في تفكيره وأفعاله ، ودفع بالتغيير الديمقراطي في تونس قدماً وبشكل حاسم كرئيس للوزراء وزعيم للحزب وأخيراً كرئيس للدولة .
وبينت في ذات البرقية انّه اقترب من المعارضين السياسيين، وعقد الصلح بين الناس ووحد الأمة ، بالاضافة إلى أن التزامه نحو حقوق المرأة، واهتمامه بالشباب في بلده وولائه الدستوري ستظل أموراً لا تنسى. وتابعت القول " إنّ الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي قد سبق له أن عمل بصفته وزيراً للخارجية وسفيرًا للجمهورية التونسية في جمهورية ألمانيا الاتحادية من أجل تعزيز العلاقات الثنائية"، مؤكدة أنّه أثر بشكل حاسم في جعل الدولتين متقاربتين وتربطهما الى اليوم صداقة وثيقة للغاية.
En continu
- Hier 21:42 كلات بعضها ..
- Hier 21:15 وفاة بندر بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان
- Hier 21:04 سفيان طوبال على رأس قائمة قلب تونس بقفصة
- Hier 20:34 لم ينتظروا حتى دفنه !
- Hier 15:34 الجيش نجح .... والتلفزة ''دوبلت''..
- Hier 15:01 تقدم 26 قائمة للانتخابات التشريعية في الكاف
- Hier 14:27 من هو رئيس تونس القادم !! ؟؟؟
- Hier 10:45 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:12
|19:31
|16:15
|12:33
|05:22
|03:40
|
31°
|31°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|31°-21
|33°-22
|37°-25
|43°-28
|40°-27
Follow @babnet_Tunisie
(129 746) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 96 323) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 445) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 63 573) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 57 868) كلات بعضها ..
( 55 887) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 54 474) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 51 301) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 48 546) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 46 818) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 379) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 770) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 179) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 44 834) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 44 770) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 41 837) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 818) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 41 709) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 39 640) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 38 860) البيان الفضيحة..
Par:BenMoussa ( )
Sur: بعد رحيل السبسي.. أسرار يجب ان نعرفها قبل رحيل الغنوشي..