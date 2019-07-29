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انجيلا ميركل ... الباجى قايد السبسي كان طرفا فاعلا وشجاعا على طريق الديمقراطية في تونس

Lundi 29 Juillet 2019

Lundi 29 Juillet 2019
وات - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل " إن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، كان طرفاً فاعلاً وشجاعاً على طريق الديمقراطية في تونس "، وذلك في برقية التعزية في وفاته التى نشرتها اليوم الاثنين سفارة ألمانيا بتونس.

وأضافت ميركل أنّ الرئيس الراحل كان رجل دولة ومسؤولاً في تفكيره وأفعاله ، ودفع بالتغيير الديمقراطي في تونس قدماً وبشكل حاسم كرئيس للوزراء وزعيم للحزب وأخيراً كرئيس للدولة .
وبينت في ذات البرقية انّه اقترب من المعارضين السياسيين، وعقد الصلح بين الناس ووحد الأمة ، بالاضافة إلى أن التزامه نحو حقوق المرأة، واهتمامه بالشباب في بلده وولائه الدستوري ستظل أموراً لا تنسى. وتابعت القول " إنّ الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي قد سبق له أن عمل بصفته وزيراً للخارجية وسفيرًا للجمهورية التونسية في جمهورية ألمانيا الاتحادية من أجل تعزيز العلاقات الثنائية"، مؤكدة أنّه أثر بشكل حاسم في جعل الدولتين متقاربتين وتربطهما الى اليوم صداقة وثيقة للغاية.


  
  
     
  
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