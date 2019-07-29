الأميرال العكروت: لأول مرة في تاريخ تونس لم يتدخل أي سياسي في جنازة الرئيس

Lundi 29 Juillet 2019
باب نات - كشف الأميرال العكروت الإثنين 29 جويلية أنه لأول مرة في تاريخ تونس لم يتدخل أي سياسي في جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
وقال العكروت في تدخل هاتفي في برنامج الماتينال على اذاعة شمس أف أم أن "الرئيس الراحل هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والمواكب تتم تحت إشراف القوات المسلحة بتظافر جهود القوات الحاملة للسلاح"، متابعا بان "الجديد في تونس تظافر جهود القوات المسلحة والقوات الحاملة للسلاح".
وأشاد الأميرال بدور وزارة الداخلية بكافة أسلاكها والامن الرئاسي في تنظيم موكب الجنازة.
وأكد ان كل المجهودات من أجل تنظيم موكب جنازة يليق بالرئيس الراحل وتاريخه، لافتا النظر إلى أنه كان أبا وترك جميل الأثر بأخلاقه العالية ورحابة صدره.
وقال العكروت في تدخل هاتفي في برنامج الماتينال على اذاعة شمس أف أم أن "الرئيس الراحل هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والمواكب تتم تحت إشراف القوات المسلحة بتظافر جهود القوات الحاملة للسلاح"، متابعا بان "الجديد في تونس تظافر جهود القوات المسلحة والقوات الحاملة للسلاح".
وأشاد الأميرال بدور وزارة الداخلية بكافة أسلاكها والامن الرئاسي في تنظيم موكب الجنازة.
وأكد ان كل المجهودات من أجل تنظيم موكب جنازة يليق بالرئيس الراحل وتاريخه، لافتا النظر إلى أنه كان أبا وترك جميل الأثر بأخلاقه العالية ورحابة صدره.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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