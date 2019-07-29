اليوم موكب فرق الرّئيس الرّاحل الباجي قائد السّبسي

Lundi 29 Juillet 2019



باب نات

- يُنتظم اليوم الاثنين 29 جويلية 2019 موكب فرق رئيس الجمهورية الراحل محمد الباجي قايد السبسي إبتداء من الساعة الخامسة والنصف مساء بمقر إقامته بدار السلام بقرطاج، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية الأحد 28 جويلية 2019.