انقطاع الماء الصالح للشرب ببرج الوزير ابتداء من اليوم الاثنين العاشرة ليلا

Lundi 29 Juillet 2019



وات

- ستشهد بعض المناطق ببرج الوزير من معتمدية سكرة (ولاية أريانة) اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة العاشرة ليلا من يوم الاثنين 29 جويلية 2019، وفق ما أكدته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.وأوضحت الشركة، في بلاغ أصدرته الاثنين، أن هذا الانقطاع يأتي نتيجة برمجة القيام بأشغال ربط على القناة الرئيسية لتوزيع الماء الصالح للشرب المزوّدة لهذه المناطق.وأشارت الشركة الى استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة السادسة صباحا من يوم الثلاثاء 30 جويلية 2019.وسيشمل اضطراب وانقطاع المياه المناطق التالية:شارع جامع الروضة إلى نهج عين مستورة والأنهج المتفرعة عنه نهج البساتين نهج بن الشهيد نهج زغوان نهج أحمد بن أبي الضياف إقامة السعادة جامع الروضة نهج بيرم التونسي نهج بن أبي ربيعة نهج طارق بن زياد نهج السبكي نهج سيدي بوزيد.