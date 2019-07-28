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المنتخب التونسي للكرة الطائرة يحافظ على ريادته القارية ويتوج باللقب العاشر في تاريخه

Dimanche 28 Juillet 2019

Dimanche 28 Juillet 2019
وات - حافظ المنتخب التونسي للكرة الطائرة على ريادته القارية باحرازه لقب النسخة الثانية والعشرين للبطولة الافريقية للامم امام نظيره الكاميروني بنتيجة 3-2 في مباراة الدور النهائي التي احتضنها مساء الاحد قصر الرياضة بالمنزه.

وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي 23-25 و25-20 و26-24 و21-25 و15-13.


وعزز المنتخب التونسي رقمه القياسي في عدد مرات احراز اللقب القاري ب10 تتويجات بعد سنوات 1967 و1971 و1979 و1987 و1995 و1997 و1999 و2003 و2017 متقدما على المنتخب المصري الذي يملك في رصيده 8 القاب بينما فاز المنتخبان الجزائري والكاميروني باللقب في مناسبتين لكل منهما.

وكان المنتخب الجزائري تحصل على المركز الثالث بفوزه على نظيره المصري 3-1 في المباراة الترتيبية (23-25 و25-22 و25-16 و25-20).

  
  
     
  
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