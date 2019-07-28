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بطولة مصر - علي معلول يقود الاهلي للفوز على الزمالك

Dimanche 28 Juillet 2019

Dimanche 28 Juillet 2019
وات - قاد الظهير الايسر التونسي علي معلول فريقه الاهلي للفوز على غريمه التقليدي الزمالك بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 يوم الاحد على ملعب برج العرب لحساب الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لبطولة مصر لكرة القدم.
وكان الاهلي ضمن احراز لقب البطولة للموسم الرابع التوالي وللمرة 41 في تاريخه بفوزه يوم الاربعاء الماضي على المقاولون العرب 3-1.
وانهى الاهلي موسمه برصيد 80 نقطة متقدما بفارق 8 نقاط على الزمالك.
وضمن الفريقان المشاركة في مسابقة رابطة ابطال افريقيا خلال الموسم القادم 2019-2020.


  
  
     
  
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