سفيان طوبال على رأس قائمة قلب تونس بقفصة

Dimanche 28 Juillet 2019
باب نات - يترأس خمس نواب بمجلس نواب الشعب الحالي عن جهة قفصة خمس قائمات من بين مجموع القائمات التي أودعت إلى حذ يوم الاحد 28 جويلية ملفّات ترشحها للانتخابات التشريعية القادمة لدى الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقفصة.
ويتعلقّ الامر بالنواب عمار عمروسية الذي يترأس القائمة الائتلافية الجبهة الشعبية وعدنان الحاجي الذي يرأس القائمة الائتلافية للاتحاد الديمقراطي الاجتماعي ولطفي علي الذي يترأس قائمة حزب تحيا تونس وسفيان طوبال الذي يرأس قائمة حزب قلب تونس بالاضافة إلى النائبة زينب براهمي التي ترأس قائمة حزب حركة النهضة.
ويتعلقّ الامر بالنواب عمار عمروسية الذي يترأس القائمة الائتلافية الجبهة الشعبية وعدنان الحاجي الذي يرأس القائمة الائتلافية للاتحاد الديمقراطي الاجتماعي ولطفي علي الذي يترأس قائمة حزب تحيا تونس وسفيان طوبال الذي يرأس قائمة حزب قلب تونس بالاضافة إلى النائبة زينب براهمي التي ترأس قائمة حزب حركة النهضة.
1 de 1 commentaires pour l'article 186523
En continu
- 20:34 لم ينتظروا حتى دفنه !
- Hier 23:34 جنازتين في جنازة واحدة مهيبة
- Hier 21:46 ما قدروا شعبهم حق قدره!!
- Hier 21:21 رحم الله الرئيس ...
- Hier 15:48 جنازة قايد السبسي من جنازة عبد الناصر..
- Hier 14:16 على روحك السلام أيها الرئيس الراحل..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:13
|19:32
|16:15
|12:33
|05:21
|03:39
|
26°
|26°
|% 57
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|26°-22
|33°-22
|33°-22
|37°-24
|42°-28
Follow @babnet_Tunisie
(129 685) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 96 233) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 74 919) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 74 561) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 63 148) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 54 439) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 50 560) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 46 498) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 46 498) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 365) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 46 065) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 45 311) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 123) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 44 737) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 993) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 43 455) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 41 805) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 655) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 537) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 38 832) البيان الفضيحة..
Par:BABANETTOO (France )
Sur: سفيان طوبال على رأس قائمة قلب تونس بقفصة