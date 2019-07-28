سفيان طوبال على رأس قائمة قلب تونس بقفصة

Dimanche 28 Juillet 2019



باب نات

- يترأس خمس نواب بمجلس نواب الشعب الحالي عن جهة قفصة خمس قائمات من بين مجموع القائمات التي أودعت إلى حذ يوم الاحد 28 جويلية ملفّات ترشحها للانتخابات التشريعية القادمة لدى الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقفصة.ويتعلقّ الامر بالنواب عمار عمروسية الذي يترأس القائمة الائتلافية الجبهة الشعبية وعدنان الحاجي الذي يرأس القائمة الائتلافية للاتحاد الديمقراطي الاجتماعي ولطفي علي الذي يترأس قائمة حزب تحيا تونس وسفيان طوبال الذي يرأس قائمة حزب قلب تونس بالاضافة إلى النائبة زينب براهمي التي ترأس قائمة حزب حركة النهضة.