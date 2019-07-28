النجم الساحلي يتعاقد مع الحارس علاء الدين ايوب

Dimanche 28 Juillet 2019
وات - اعلن النجم الساحلي يوم الاحد على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع الحارس علاء الدين أيوب بموجب عقد مدته 4 سنوات.
وسيكون أيوب إلى جانب الحارسين مكرم البديري وأشرف كرير تحت تصرف المدرب فوزي البنزرتي بما أن الحارس وليد كريدان الذي كان اساسيا في بعض فترات الموسم الماضي سيركن إلى راحة لمدة شهرين بعد أن خضع في بداية الأسبوع لعملية جراحية على مستوى عضلة البطن.
يذكر أن علاء الدين أيوب (23 عاما) تكون في إيطاليا وكان ينشط في نادي فيرتوس اينتيلا المتتمي إلى الدرجة الثانية الإيطالية.
وسيكون أيوب إلى جانب الحارسين مكرم البديري وأشرف كرير تحت تصرف المدرب فوزي البنزرتي بما أن الحارس وليد كريدان الذي كان اساسيا في بعض فترات الموسم الماضي سيركن إلى راحة لمدة شهرين بعد أن خضع في بداية الأسبوع لعملية جراحية على مستوى عضلة البطن.
يذكر أن علاء الدين أيوب (23 عاما) تكون في إيطاليا وكان ينشط في نادي فيرتوس اينتيلا المتتمي إلى الدرجة الثانية الإيطالية.
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Par:BABANETTOO (France )
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