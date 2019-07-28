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انقاذ 3 شبان من الغرق وفقدان شاب رابع بشاطئ الحي بغارالملح من ولاية بنزرت

Dimanche 28 Juillet 2019

Dimanche 28 Juillet 2019
وات - تمكن فريق السباحين المنقذين العاملين بشاطئ الحي بغارالملح من ولاية بنزرت، من انقاذ 3 شبان من الموت غرقا صباح اليوم الأحد، في حين فقد شاب رابع في العقد الثاني من عمره.

وتتواصل حاليا عمليات البحث عن الشاب المفقود من قبل فريق الغوص التابع للحماية المدنية والسباحين المنقذين بشاطئ الحي غارالملح، وفق ما صرح به مصدر محلي مسؤول لمراسل (وات) بالجهة.


واوضح المصدر ذاته ان الشبان الاربعة قدموا من منطقة جبل الجلود بالعاصمة للسباحة بشاطئ الحي بغار الملح، قبل ان يقعوا في تيار مائي قوي سحبهم نحو القاع، مضيفا انه امكن لفريق السباحين المنقذين تحت اشراف مصالح الحماية المدنية التدخل العاجل وانقاذ 3 منهم احدهم في حالة اغماء تم نقله على جناح السرعة بواسطة سيارة اسعاف تابعة للحماية المدنية للمستشفى المحلي برأس الجبل لتلقي الاسعافات اللازمة وحالته مستقرة.

  
  
     
  
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