سليانة: غدا الاثنين القادم تاريخ صرف القسط الثالث من التعويضات عن الأضرار الفلاحية بمعتمديتي سليانة الشمالية و الجنوبية

Dimanche 28 Juillet 2019
وات - أكّد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بولاية سليانة منصف الهرمي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن غدا الاثنين القادم هو تاريخ صرف القسط الثالث من التعويضات لفائدة الفلاحين المتضررين معتمديات سليانة الشمالية و الجنوبية بعد الأضرار التي شهدتها الجهة خلال أشهر ماي وسبتمبر وأكتوبر 2018 جراء الفيضانات وجراء نزول حجر البرد على المستغلات الفلاحية .
وأضاف ذات المصدر في سياق متصل أنه تم صرف القسط الأول البالغ 5ر2 مليون دينار في أفريل 2019 بعنوان تسبقة للمتضرّرين في معتمدية الروحية وذلك إثر زيارة وزير الفلاحة في أكتوبر 2018 والتي وعد خلالها برصد تسبقة لمتضرري المعتمدية فيما تم صرف القسط الثاني حوالي 5ر4 مليون دينار بداية الأسبوع لفائدة نفس المعتمدية باعتبار أن قاعدة البيانات جاهزة منذ أفريل 2019 .
وأشار الهرمي إلى أن وزارة الفلاحة رصدت حوالي 4ر12 مليون دينار كقيمة جملية للتعويضات لكامل ولاية سليانة أي أن نسبة التعويض عن الأضرار قاربت 30 بالمائة وذلك إثر معاينة محلية وجهوية لجميع الأضرار التي لحقت الجهة والتي قدرت قيمتها الجملية ب40 مليون دينار.
يذكر أن معتمدية الروحية هي المعتمدية الأكثر تضررا تليها معتمديات سليانة الشمالية والجنوبية و يشار إلى أن الأضرار شملت الأشجار المثمرة و الزياتين.
وأضاف ذات المصدر في سياق متصل أنه تم صرف القسط الأول البالغ 5ر2 مليون دينار في أفريل 2019 بعنوان تسبقة للمتضرّرين في معتمدية الروحية وذلك إثر زيارة وزير الفلاحة في أكتوبر 2018 والتي وعد خلالها برصد تسبقة لمتضرري المعتمدية فيما تم صرف القسط الثاني حوالي 5ر4 مليون دينار بداية الأسبوع لفائدة نفس المعتمدية باعتبار أن قاعدة البيانات جاهزة منذ أفريل 2019 .
وأشار الهرمي إلى أن وزارة الفلاحة رصدت حوالي 4ر12 مليون دينار كقيمة جملية للتعويضات لكامل ولاية سليانة أي أن نسبة التعويض عن الأضرار قاربت 30 بالمائة وذلك إثر معاينة محلية وجهوية لجميع الأضرار التي لحقت الجهة والتي قدرت قيمتها الجملية ب40 مليون دينار.
يذكر أن معتمدية الروحية هي المعتمدية الأكثر تضررا تليها معتمديات سليانة الشمالية والجنوبية و يشار إلى أن الأضرار شملت الأشجار المثمرة و الزياتين.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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