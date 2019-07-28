قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 غدا بالقاهرة

Dimanche 28 Juillet 2019
وات - تقام، مساء غد الإثنين، بمقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) بالقاهرة، عملية سحب قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر عام 2022.
وتهم هذه الإقصائيات، آخر نسخة من بطولات كأس العالم التي تعرف مشاركة 5 منتخبات من القارة السمراء، حيث سيزيد عدد المقاعد المخصصة لإفريقيا، إلى 9 فرق بداية من عام 2026 بعدما استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبا.
وينص النظام الجديد للتصفيات على خوض المنتخبات 3 مراحل من أجل الوصول لنهائيات كأس العالم 2022 حيث ستبدأ بالدور التمهيدي بمشاركة 28 منتخبا تخوض 14 مواجهة ذهابا وإيابا ليتأهل في النهاية 14 فريقا للمرحلة التالية (المجموعات).
وحسب الكاف، فإن الدور التمهيدي للتصفيات يضم منتخبات الصومال وإريتريا وجيبوتي وسيشيل وساو تومي وتشاد وجنوب السودان وغامبيا وموريشيوس وليبيريا وإثيوبيا وجزر القمر وبوتسوانا وليسوتو وإي سواتيني وغينيا الاستوائية ورواندا وبوروندي والسودان والطوغو ومالاوي وأنغولا وغينيا بيساو وموزمبيق وسيراليون وناميبيا وأفريقيا الوسطى وتنزانيا.
وسيتم إعفاء أول 26 منتخبا في التصنيف الدولي الصادر من "الفيفا" من الدور التمهيدي لينضم إليهم 14 منتخبا وتقام 10 مجموعات بمشاركة 40 فريقا، ليتأهل بطل كل مجموعة فقط للمرحلة الأخيرة الحاسمة.
وسيتم بعد ذلك، إجراء قرعة بين المنتخبات العشرة المتأهلة من مرحلة المجموعات لتخوض مباريات ذهابا وإيابا على أن تتأهل الفرق الفائزة مباشرة إلى المونديال.
وتهم هذه الإقصائيات، آخر نسخة من بطولات كأس العالم التي تعرف مشاركة 5 منتخبات من القارة السمراء، حيث سيزيد عدد المقاعد المخصصة لإفريقيا، إلى 9 فرق بداية من عام 2026 بعدما استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبا.
وينص النظام الجديد للتصفيات على خوض المنتخبات 3 مراحل من أجل الوصول لنهائيات كأس العالم 2022 حيث ستبدأ بالدور التمهيدي بمشاركة 28 منتخبا تخوض 14 مواجهة ذهابا وإيابا ليتأهل في النهاية 14 فريقا للمرحلة التالية (المجموعات).
وحسب الكاف، فإن الدور التمهيدي للتصفيات يضم منتخبات الصومال وإريتريا وجيبوتي وسيشيل وساو تومي وتشاد وجنوب السودان وغامبيا وموريشيوس وليبيريا وإثيوبيا وجزر القمر وبوتسوانا وليسوتو وإي سواتيني وغينيا الاستوائية ورواندا وبوروندي والسودان والطوغو ومالاوي وأنغولا وغينيا بيساو وموزمبيق وسيراليون وناميبيا وأفريقيا الوسطى وتنزانيا.
وسيتم إعفاء أول 26 منتخبا في التصنيف الدولي الصادر من "الفيفا" من الدور التمهيدي لينضم إليهم 14 منتخبا وتقام 10 مجموعات بمشاركة 40 فريقا، ليتأهل بطل كل مجموعة فقط للمرحلة الأخيرة الحاسمة.
وسيتم بعد ذلك، إجراء قرعة بين المنتخبات العشرة المتأهلة من مرحلة المجموعات لتخوض مباريات ذهابا وإيابا على أن تتأهل الفرق الفائزة مباشرة إلى المونديال.
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Par:Abid_Tounsi (United States )
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