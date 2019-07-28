سيدي بوزيد : أكثر من 348 ألف رأس خروف متوفّرة لعيد الأضحى

Dimanche 28 Juillet 2019



وات

- سجّل عدد رؤوس الخرفان المخصّصة لعيد الاضحى بولاية سيدي بوزيد ارتفاعا طفيفا هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ 348550 رأس (مقابل 347 الف رأس السنة الماضي) منها حوالي 40 الف رأس مخصّصة للاستهلاك المحلي والباقي معد للبيع ببقية الولايات حسب ما ذكرته صباح زارعي مهندسة أولى بدائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد في تصريح لمراسل (وات).وأوضحت أن معتمدية جلمة تحتل المرتبة الاولى في تربية الخرفان بــــ 185 الف راس اي حوالي 50 بالمائة من جملة الانتاج تليها معتمدية سيدي بوزيد الشرقية ب 40 الف رأس ثم الرقاب والسوق الجديد ب15 ألف رأس وسيدي بوزيد الغربية ب14 الف رأس.وأكّدت ان الحالة الصحية لقطيع الاغنام مستقرة ولم تقع ملاحظة ايه علامات غير عادية حيث يتواصل تنفيذ البرنامج الخاص بالمراقبة الصحية الدورية بالأسواق الاسبوعية وورشات التسمين المنتشرة بمختلف معتمديات الولاية بالإضافة الى برمجة حصص استمرار طيلة أيام عيد الأضحى بالتنسيق مع البياطرة بمختلف الجهات.وقد اتخذت العديد من الاجراءات لتنظيم بيع الأضاحي من طرف السلط الجهوية والمحلية بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية مثل المنظمة الجهوية للدفاع عن المستهلك والبياطرة المختصون ولتفادي الاكتظاظ والقضاء على التجاوزات التي يمكن أن تقع تم ّتخصيص فضاءات للانتصاب اليومي ومنع البيع العشوائي وتكثيف حملات المراقبة لتفادي ظواهر الاحتكار والقضاء على الدخلاء في القطاع .يذكر انه يوجد بسيدي بوزيد أكثر من 342 ألف أنثى أغنام منتجة وحوالي 27 ألف بقرة منتجة و50 ألف أنثى ماعز منتجة مما يساهم ب 9 فاصل 6 بالمائة من الإنتاج الوطني وذلك حسب إحصائيات دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لسنة 2018.