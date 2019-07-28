تقدم 26 قائمة للانتخابات التشريعية في الكاف

Dimanche 28 Juillet 2019
وات - بلغ عدد القائمات التى تقدمت للمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة بدائرة الكاف 26 قائمة الى غاية يوم امس السبت، وفق ما أفاد به عضو الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات عمر اليعقوبي ل(وات) واوضح اليعقوبي ان القائمات تتوزع بين 12 قائمة حزبية و9 قائمات مستقلة وقائمتين ائتلافيتين في ما سيقع ،ع لى حد قوله، تحديد نوعية القائمات الثلاث المتبقية من طرف الهيئة نظرا لوجود بعض الغموض حول طبيعتها وتركيبتها كما بين ان عدد الناخبين المسجلين بدائرة الكاف ارتفع الى اكثر من 155 الف ناخب اي بزيادة تقدر بحوالى 32 بالمائة مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة.
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Par:Abid_Tounsi (United States )
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