Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Ya 9amar  

تقدم 26 قائمة للانتخابات التشريعية في الكاف

Dimanche 28 Juillet 2019

Dimanche 28 Juillet 2019
وات - بلغ عدد القائمات التى تقدمت للمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة بدائرة الكاف 26 قائمة الى غاية يوم امس السبت، وفق ما أفاد به عضو الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات عمر اليعقوبي ل(وات) واوضح اليعقوبي ان القائمات تتوزع بين 12 قائمة حزبية و9 قائمات مستقلة وقائمتين ائتلافيتين في ما سيقع ،ع لى حد قوله، تحديد نوعية القائمات الثلاث المتبقية من طرف الهيئة نظرا لوجود بعض الغموض حول طبيعتها وتركيبتها كما بين ان عدد الناخبين المسجلين بدائرة الكاف ارتفع الى اكثر من 155 الف ناخب اي بزيادة تقدر بحوالى 32 بالمائة مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة.


  
  
     
  
cadre-2ff4f5a1fb150bdf0248f04e9c08bb95-2019-07-28 15:01:17






0 de 0 commentaires pour l'article 186510



En continu

الأحد 28 جويلية 2019 | 25 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:13 19:32 16:15 12:33 05:21 03:39
36°
 34° % 19 :الرطــوبة
تونــس 22°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
33°-2232°-2234°-2236°-2442°-28
  • Avoirs en devises
    16042,9

  • (26 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,20574 DT        1$ =2,87723 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 juill)   299,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564323478|186510 136|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires