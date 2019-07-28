قبل يوم من انتهاء آجال قبول الترشحات للتشريعية .. هيئة الانتخابات تتلقى 777 قائمة

Dimanche 28 Juillet 2019
وات - قبل يوم من انتهاء آجال قبول الترشحات للانتخابات التشريعية ، تلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد 777 قائمة في جميع فروعها منذ انطلاق قبول المطالب في 22 جويلية الجاري ، وفق ما صرح به نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر لوكالة تونس افريقيا .
وبين بوعسكر أنه من جملة المطالب المودعة لديها تلقت الهيئات الفرعية 387 قائمة حزبية و311 مستقلة و79 قائمة ائتلافية ، قدموا مطالبهم في 33 هيئة فرعية بمعدل 24 قائمة في كل هيئة.
وبلغ العدد الجملي للمترشحين في هذه القائمات 7943 مترشحا، حسب بوعسكر الذي قال "إن هناك 20 قائمة سحبت ملفات ترشحها ".
وتوقع المصدر ذاته أن تشهد الهيئات بقية اليوم وغدا الإثنين إلى حدود الساعة السادسة مساء، موعد غلق آجال قبول الترشحات، إقبالا كبيرا على إيداع القائمات الانتخابية المترشحة للانتخابات التشريعية التى ستجرى يوم 6 أكتوبر القادم.
وحسب الرزنامة الانتخابية فستبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مطالب الترشحات ، وتعلن عن القائمات النهائية المقبولة يوم 30 أوت القادم.
وبين بوعسكر أنه من جملة المطالب المودعة لديها تلقت الهيئات الفرعية 387 قائمة حزبية و311 مستقلة و79 قائمة ائتلافية ، قدموا مطالبهم في 33 هيئة فرعية بمعدل 24 قائمة في كل هيئة.
وبلغ العدد الجملي للمترشحين في هذه القائمات 7943 مترشحا، حسب بوعسكر الذي قال "إن هناك 20 قائمة سحبت ملفات ترشحها ".
وتوقع المصدر ذاته أن تشهد الهيئات بقية اليوم وغدا الإثنين إلى حدود الساعة السادسة مساء، موعد غلق آجال قبول الترشحات، إقبالا كبيرا على إيداع القائمات الانتخابية المترشحة للانتخابات التشريعية التى ستجرى يوم 6 أكتوبر القادم.
وحسب الرزنامة الانتخابية فستبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مطالب الترشحات ، وتعلن عن القائمات النهائية المقبولة يوم 30 أوت القادم.
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Par:Abid_Tounsi (United States )
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