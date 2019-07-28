ملك الأردن وزوجته يزوران تونس يوم الاثنين لتقديم العزاء لعائلة السبسي

Dimanche 28 Juillet 2019
باب نات - يؤدّي ملك الأردن عبد الله الثاني، وزوجته الملكة رانيا، غدا الإثنين 29 جويلية 2019، زيارة إلى تونس، لتقديم التعازي في وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسين وفق ما أكّدت مجلة ”ليدرز”.
وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردنية المهندس موسى المعايطة، قد حضر أمس السبت مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي.
وكان رئيس الوزراء الأردني، الدكتور رجائي المعشّر، قد أعلن يوم الخميس الماضي، تنكيس الأعلام في المملكة ولمدّة ثلاثة أيّام، حداداً على وفاة الباجي قايد السبسي.
وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردنية المهندس موسى المعايطة، قد حضر أمس السبت مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي.
وكان رئيس الوزراء الأردني، الدكتور رجائي المعشّر، قد أعلن يوم الخميس الماضي، تنكيس الأعلام في المملكة ولمدّة ثلاثة أيّام، حداداً على وفاة الباجي قايد السبسي.
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Par:Zikas ( )
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