عميد كلية آداب سوسة في مواجهة انتخابية مع جنيح والعذاري في التشريعية

Dimanche 28 Juillet 2019



باب نات

- علم موقع باب نات أن العميد السابق لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة الدكتور منصف بن عبد الجليل سيكون رئيس القائمة المستقلة "مواطنون ونشارك" في الانتخابات التشريعية المرتقبة.وبهذا سيكون بن عبد الجليل الذي يعد من أبرز الشخصيات الأكاديمية بالجهة في مواجهة انتخابية مباشرة مع رجل الاعمال الشاب حسين جنيح المسؤول السابق بالنجم الساحلي والقيادي في حركة تحيا تونس ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والأمين العام لحركة النهضة زياد العذاري.