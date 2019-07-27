وفاة الباجي قايد السبسي: كوبا تعلن الحداد يوم الاثنين 29 جويلية

Samedi 27 Juillet 2019
باب نات - قرر مجلس الدولة لجمهورية كوبا اعلان الحداد يوم الاثنين 29 جويلية على وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي وفق ما أفاد به موقع ''كوبا ديبايت '' .
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Par:mohagal (Tunisia )
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