برقيتا تعزية صادرتين عن الرئيس الصيني والمؤتمر الشعبي العربي

Samedi 27 Juillet 2019



وات

- وجه رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ، برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر، أصالة عن نفسه ونيابة عن حكومة بلاده وشعبها، تقدم فيها بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الرئيس الفقيد والشعب التونسي.كما بعث رئيس مجلس الدولة الصيني لي كتشيانغ، ومستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، رسالة تعزية إلى كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الخارجية خميس الجهيناوي، على إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.أما مكتب تونس للمؤتمر الشعبي العربي، (لقاء للقوى الوطنية والديمقراطية الشعبية للتصدي لمخططات للقوى المعادية والكيان الصهيوني)، فقد عبر في برقية تعزية، عن مشاعر الحسرة والأسى لرحيل الرئيس الباجي قايد السبسي، متوجها بخالص عبارات المواساة والتضامن لأسرة الفقيد ولكافة الشعب التونسي، ومذكرا بأن الرئيس الفقيد كان له الفضل في عقد المؤتمر التأسيسي للمؤتمر الشعبي العربي نهاية سنة 2017 في تونس، وإختيارها مقرا لها.