إصابة عسكري في تبادل لإطلاق النار بين تشكيلة عسكرية ومجموعة إرهابية بمرتفعات غار الدماء

Samedi 27 Juillet 2019
وات - أصيب عسكري بإصابة خفيفة، خلال تبادل لاطلاق النار بين تشكيلة عسكرية ومجموعة إرهابية، ظهر اليوم السبت، بمرتفعات غار الدماء من ولاية جندوبة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.
وأضافت الوزارة، أنه تم نقل العسكري المصاب إلى المستشفى الجهوي بجندوبة لتلقي العلاج، وأن العملية متواصلة لتعقب العناصر الارهابية.
وأضافت الوزارة، أنه تم نقل العسكري المصاب إلى المستشفى الجهوي بجندوبة لتلقي العلاج، وأن العملية متواصلة لتعقب العناصر الارهابية.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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