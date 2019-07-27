توافد غفير للمواطنين على الطرق والتفريعات المؤدية لمقبرة الجلاز لتوديع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي

Samedi 27 Juillet 2019
وات - وسط اجراءات أمنية مشددة وتنظيم محكم، توافد عدد غفير من المواطنين صباح السبت الى الطرق والتفريعات المؤدية الى مقبرة الجلاز بالعاصمة لتوديع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي سيوارى الثرى بالجلاز بعد ظهر اليوم.
وتجمع المواطنون بالالاف على حافة حاجز مسار موكب جثمان الرئيس الراحل على طول الطريق المؤدية الى الباب الذي سيدخل منه موكب الجثمان، حاملين الأعلام الوطنية ورافعين النشيد الوطني.
وقد تم تخصيص مكان للصحفيين قريب من الباب الذي سيتم من خلاله ادخال موكب جثمان الفقيد.
يذكر أن الموت، غيب صباح أول أمس الخميس، الرئيس الباجي قايد السبسي، عن سن تناهز 93 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية.
وتولى مهام رئيس الجمهوري حاليا، رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، بعد أن أدى اليمين الدستورية أمس بالبرلمان إلى حين إجراء انتخابات رئاسية في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما وفق ما تنص عليه الفصول 84 و85 و86 من الدستور التونسي.
وتجمع المواطنون بالالاف على حافة حاجز مسار موكب جثمان الرئيس الراحل على طول الطريق المؤدية الى الباب الذي سيدخل منه موكب الجثمان، حاملين الأعلام الوطنية ورافعين النشيد الوطني.
وقد تم تخصيص مكان للصحفيين قريب من الباب الذي سيتم من خلاله ادخال موكب جثمان الفقيد.
يذكر أن الموت، غيب صباح أول أمس الخميس، الرئيس الباجي قايد السبسي، عن سن تناهز 93 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية.
وتولى مهام رئيس الجمهوري حاليا، رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، بعد أن أدى اليمين الدستورية أمس بالبرلمان إلى حين إجراء انتخابات رئاسية في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما وفق ما تنص عليه الفصول 84 و85 و86 من الدستور التونسي.
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Par:sarramba (France )
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