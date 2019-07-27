انطلاق مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي من القصر الرئاسي بقرطاج

Samedi 27 Juillet 2019
وات - انطلقت، صباح اليوم السبت في تمام الساعة الحادية عشرة، مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي من قصر دار السلام في اتجاه القاعة الكبرى بقصر قرطاج أين سيتم تأبين الراحل.
وقد تم وضع جثمان الرئيس الراحل الذي تم توشيحه بالراية الوطنية على مجرورة عسكرية تقدمتها شاحنة عسكرية على متنها تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة مصحوبة بفصيل الشرف العسكري كما تقدمت الشاحنة فرقة الموسيقى عسكرية.
وفور وصوله إلى البهو الشرفي بقصر قرطاج تم حمله على الأكتاف من قبل فصيل الشرف العسكري مرورا بتشكيلة من الحرس الرئاسي أدت له التحية ثم تم ادخاله إلى القاعة الكبرى بقصر قرطاج.
وقد حضر في هذه القاعة الى جانب افراد عائلة الفقيد، بالخصوص رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد فضلا عن عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة والأمناء العامين لعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.
وقد تم وضع جثمان الرئيس الراحل الذي تم توشيحه بالراية الوطنية على مجرورة عسكرية تقدمتها شاحنة عسكرية على متنها تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة مصحوبة بفصيل الشرف العسكري كما تقدمت الشاحنة فرقة الموسيقى عسكرية.
وفور وصوله إلى البهو الشرفي بقصر قرطاج تم حمله على الأكتاف من قبل فصيل الشرف العسكري مرورا بتشكيلة من الحرس الرئاسي أدت له التحية ثم تم ادخاله إلى القاعة الكبرى بقصر قرطاج.
وقد حضر في هذه القاعة الى جانب افراد عائلة الفقيد، بالخصوص رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد فضلا عن عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة والأمناء العامين لعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.
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Par:lahache (Tunisia )
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