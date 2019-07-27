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بعض الشهادات لرؤساء وقادة دول شقيقة وصديقة وأمناء عامين لمنظمات إفليمية ودولية حول الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي

Samedi 27 Juillet 2019

Samedi 27 Juillet 2019
وات - تودّع تونس، اليوم السبت، رئيسها الراحل محمّد الباجي قائد السبسي الذي وافته المنيّة يوم 25 جويلية الجاري وهو تاريخ تزامن مع الذكرى 62 لعيد الجمهوريّة .

والباجي قايد السبسي (92عاما) هو أول رئيس منتخب للجمهوريّة الثانية بعد أن تمّ انتخابه في 22 ديسمبر 2014 من قبل شعبه لعهدة بخمس سنوات، بنسبة 68ر55 بالمائة من الأصوات المصرّح بها، كما أسس حزب حركة نداء تونس الذي فاز بالانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر 2014.


وقد توجه قادة ورؤساء منظمات ودول شقيقة وصديقة بالتعازي لتونس حكومة وشعبا على هذا المصاب الجلل، مثمنين نضالات الرئيس الراحل والدور الفاعل الذي لعبه في خدمة تونس وإنجاح المسار الديمقراطي ودعم علاقات تونس الخارجية، ومواقفه الحكيمة والرصينة إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية.


وفي ما يلي أبرز شهادات لرؤساء وقادة دول شقيقة وصديقة ورؤساء الدول حول الرئيس الراحل :

/ رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون... "الجمهورية التونسية فقدت قائدا شجاعا ترأس بلاده في فترة أساسية وفارقة من تاريخها و تصدى لكل الظلاميين".


/ رئيس جمهورية ألمانيا الإتحادية، فرانك - فالتر شتاينماير.. "تونس تخسر بوفاة قايد السبسي رجل دولة عظيم الشأن كرس سنوات طويلة من حياته من أجل التطور السياسي في بلاده ".


/ الرئيس البرتغالي مارسلو ريبالو دي سوزا.. "رحيل الباجي قايد السبسي خسارة كبرى باعتباره من الركائز الأساسية لتجربة البناء الديمقراطي الجارية حاليا في تونس".


/رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب .. الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي حامي الشعب التونسي الذي يعمل دون كلل .


/ رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فيرناندا إسبينوسا.. "الرئيس الراحل كان نصيرا للمساواة بين الجنسين، وساهم في تعزيز الوحدة والاستقرار في البلاد".

/ رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر.. "تونس خسرت رجل دولة عظيم".

/ الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيراس.. "الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي شخصية محورية في تاريخ تونس واستقلال البلاد".

/ رئيسة مالطا السابقة ماري لويز كوليرو، "الرئيس الراحل كان سفيرا حقيقيا للمساواة بين الجنسين، بعد أن أحدث ثورة هادئة لتأمين ديمقراطية فعالة".

/ الحكومة الأرجنتينية.. "الرئيس الراحل شخصية محورية في مسار الانتقال الديمقراطي في تونس منذ سنة 2011".


/ رئيس دولة فلسطين محمود عباس.. "الأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بالإضافة إلى فلسطين وتونس فقدت زعيما ومناضلا وأخا اعتبره خليفة الزعيم الكبير العظيم الحبيب بورقيبة ".

/ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون.. "قايد السبسي نجح في الدمج بين أفضل القيم الإنسانية والسبل العملية لتحقيق تطلعات الشعب التونسي".

/ أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. "الأمة العربية فقدت برحيله زعيما وطنيا ساهم في خدمة قضاياها العادلة والدفاع عنها".

/ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. "الفقيد قاد تونس في أحرج أوقاتها بحكمة وروية واقتدار".

/ المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.. " الرئيس الراحل كان من القادة القلائل الذين يجادلونك في الكتب التي يقرؤونها كما يجادلونك في المسائل التي يعالجونا".

/ الرئيس التشادي إدريس ديبي.. " الفقيد شخصية محنكة قاد البلاد باقتدار منذ سنة 2014 ، وفق سياسة تقوم على التسامح والسلام والتوافق".

/ الرئيس الكاميروني بول بيا.. "رجل دولة عظيم كرّس كلّ حياته لخدمة بلاده"،.. وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي "تمثل خسارة كبرى لتونس ولإفريقيا.

/ الرئيس الإيفواري الحسن واتارا.. "وفاة الرئيس قايد السبسي تعتبر خسارة فادحة لتونس والقارة الإفريقية".

  
  
     
  
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