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جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي .. توافد العديد من رؤساء وقادة الدول الشقيقة والصديقة والشخصيات الوطنية على قصر قرطاج

Samedi 27 Juillet 2019

Samedi 27 Juillet 2019
وات - يتواصل صباح اليوم السبت توافد العديد من رؤساء وقادة الدول الشقيقة والصديقة والوفود الدبلوماسية والشخصيات الوطنية على القصر الرئاسي بقرطاج للمشاركة في جنازة رئيس الجمهورية الراحل محمّد الباجي قايد السبسي وسط حضور امني كثيف وإجراءات أمنية مشددة على طول الطريق المؤدية إلى قصر قرطاج.




ويواكب هذا الحدث عدد كبير من ممثلي وسائل الاعلام الوطنية والأجنبية مع بدء توافد عدد من المواطنين الذين جاؤوا لإلقاء نظرة الوداع على جثمان رئيس الجمهورية الفقيد محمد الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية صباح الخميس الماضي بالمستشفى العسكري بالعاصمة.
وسيمر الموكب عبر تقاطع جامع مالك بن أنس بقرطاج في اتجاه الطريق الوطنية رقم 10 ثم الطريق الوطنية رقم 9 ، وسيتم الدخول إلى وسط العاصمة عبر نهج غانا ثم شارع محمد الخامس مرورا بساحة 14 جانفي وتمثال الرئيس الأسبق الراحل الحبيب بورقيبة ثم شارع المنصف باي وصولا إلى مقبرة الجلاز.

يذكر أن جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية يوم الخميس 25 جويلية 2019 ، تم نقله صباح امس الجمعة من المستشفى العسكري بتونس العاصمة نحو قصر قرطاج وسط إجراءات أمنية مشددة وتجمهر كبير للمواطنين.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186466

Kamelwww  ()  |Samedi 27 Juillet 2019 à 11h 24m |           

رحم الله الباجي. شكر الله سعيه وطويتا صفحة البورقيبيين والفرنكوفونيين ومن لف لفهم ممن ينتظرون المهدي المنتظر القادم من الغرب.

الآن، وفي الإنتخابات القادمة يجب علينا العودة إلى عروبتنا الحقيقية، لغة ومعرفة وعلما وفلسفة وأخلاقا... علنا، وبعون الله، ننتقل إلى الحضارة والتقدم بوتيرة أسرع.





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