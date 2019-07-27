وصول أمير قطر للمشاركة في جنازة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي

Samedi 27 Juillet 2019
باب نات - وصل اليوم امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الى تونس للمشاركة في الجنازة الوطنية للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وقد طان في استقباله رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وسيشارك رفقة عدد من الرؤساء والمسؤولين في الجانزة التي تنطلق اليوم من قصر قرطاج لتشييع الفقيد.
وسيشارك رفقة عدد من الرؤساء والمسؤولين في الجانزة التي تنطلق اليوم من قصر قرطاج لتشييع الفقيد.
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Par:lahache (Tunisia )
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