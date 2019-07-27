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المجلس البلدي بقرطاج يقرّر إطلاق اسم الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي على شارع رئيسي بقرطاج

Samedi 27 Juillet 2019

Samedi 27 Juillet 2019
وات - قرّر المجلس البلدي بقرطاج إطلاق إسم الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي على الشارع الرئيسي الممتد من العلامة الكيلومترية الصفرية بقرطاج، مرورا بشارع ديدون وعلى كامل الطريق الوطنية عدد 10 داخل حدود المنطقة البلدية بقرطاج.

واشار المجلس البلدي الذي اجتمع مساء امس الجمعة أنّ هذا القرار سيعرض على المجلس البلدي بقرطاج في دورته العادية القادمة للمصادقة عليه وذلك استيفاء للشكليات القانونية مبينا وفق ما نشره عضو المجلس البلدي زياد الهاني على صفحته بالموقع التواصل الاجتماعي أنّ الافتتاح الرسمي لشارع الرئيس محمد الباجي قائد السبسي سيجرى بمناسبة ذكرى أربعينيته ليلى



  
  
     
  
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