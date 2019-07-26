بطولة امم افريقيا لكرة الطائرة:المنتخب التونسي يفوز على نظيره المصري 3-1 ويلتحق بنظيره الكاميروني في المباراة النهائية

Vendredi 26 Juillet 2019



وات

- تاهل المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة الى الدور النهائي لبطولة امم افريقيا 2019 اثر فوزه على نظيره المصري بنتيجة 3-1 في اعقاب الدور نصف النهائي الثاني الذي احتضنه مساء اليوم الجمعة قصر الرياضة بالمنزه.وجاء التفوق التونسي في مباراة نصف النهائي لى النحو الاتي : 18-25 و25-20 و25-18 و25-17 وسيواجه المنتخب التونسي ،حامل اللقب، في لقاء الدور النهائي المقرر يوم الاحد القادم نظيره الكامروني الذي فاز في وقت سابق اليوم في مباراة نصف النهائي الاول على نظيره الجزائري بنتيجة 0/3 (22/25 ،22/25 ، 21/25).