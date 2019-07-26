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رئيس الحكومة يقرر منع وجدي غنيم من دخول التراب التونسي مستقبلا

Vendredi 26 Juillet 2019

Vendredi 26 Juillet 2019
وات - صرّح الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة، بأن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قرّر منع المدعو "وجدي غنيم" من دخول التراب التونسي مستقبلا على إثر ما نشره حول الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وأكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أن رئيس الحكومة يعتبر أن ما صدر عن غنيم "هو سلوك متطرف وعنيف هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط، بل الإساءة للدولة التونسية ولكافة الشعب لتونسي"، حسب تعبيره.


وكان غنيم قد تهجم بشدة يوم الخميس في تدوينة له على صفحته بموقع فايسبوك على الرئيس الراحل قايد السبسي ناعتا إياه بأنه "عاش حياته محاربا لشرع الله وشريعته"، وفق زعمه.

ويعتبر وجدي غنيم من الدعاة المتطرفين، وقد أثار مجيئه إلى تونس في أعقاب ثورة 2011 جدلا واسعا.

  
  
     
  
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