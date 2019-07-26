بلاغ مروري بخصوص الاجراءات المرورية بمناسبة موكب دفن الرئيس الراحل يوم السبت

Vendredi 26 Juillet 2019
باب نات - في إطار تأمين موكب دفن رئيس الجمهورية الراحل "محمد الباجي قائد السبسي"، غدا السبت 27 جويلية 2019 بداية من الساعة 11.00 صباحا إنطلاقا من القصر الرئاسي بقرطاج في إتجاه مقبرة الجلاز، تُعلم وزارة الداخلية العموم أنه تقرر:
أولا / يمنع جولان العربات بشارع 15 أكتوبر في جزئه الممتد من ساحة الجلاز إلى غاية مفترق الوردية 01 وذلك يوم السبت 27 جويلية 2019 الساعة 11.00 صباحا وإلى غاية نهاية موكب الدفن ويمكن لقاصدي وسط العاصمة إستعمال ساحة 13 أوت فنهج الساحل ثم شارع 09 أفريل فنفق باب سويقة.
ثانيا / يمنع جولان العربات بالطريق الوطنية رقم 01 في جزئه الممتد من ساحة الجلاز إلى غاية مفترق Bellevue وذلك يوم السبت 27 جويلية 2019 الساعة 11.00 صباحا وإلى غاية نهاية موكب الدفن ويمكن لقاصدي وسط العاصمة إستعمال نهج Bellevue فمفترق الوردية 02 ثم الوردية 01 – ساحة 13 أوت فنهج الساحل ثم شارع 09 أفريل فنفق باب سويقة.
ثالثا / يمنع الوقوف والتوقف بالشوارع والأنهج التالية: شارع الجمهورية – شارع المنصف باي وشارع 15 أكتوبر وساحة الجلاز وشارع Bellevue ونهج الساحل وذلك يوم السبت 27 جويلية 2019 بداية من الساعة 07.00 صباحا وإلى غاية نهاية موكب الدفن.
رابعا / يستحسن عدم إستعمال الطريق الوطنية رقم 09 (تونس – المرسى) طريق الزاد 04 (شارع المغرب العربي) يوم السبت 27 جويلية 2019 ويمكن إستعمال الطريق الوطنية رقم 10 (طريق سكرة) أو الطريق الرئيسية للبحيرة أو السريعة الشمالية (طريق تونس حلق الوادي) والطريق الشعاعية إكس (route x) للتنقل من وإلى وسط العاصمة.
ولمزيد الإرشادات يمكنكم الاتصال بالأرقام التالية: 71.343.177 / 71.343201.
أولا / يمنع جولان العربات بشارع 15 أكتوبر في جزئه الممتد من ساحة الجلاز إلى غاية مفترق الوردية 01 وذلك يوم السبت 27 جويلية 2019 الساعة 11.00 صباحا وإلى غاية نهاية موكب الدفن ويمكن لقاصدي وسط العاصمة إستعمال ساحة 13 أوت فنهج الساحل ثم شارع 09 أفريل فنفق باب سويقة.
ثانيا / يمنع جولان العربات بالطريق الوطنية رقم 01 في جزئه الممتد من ساحة الجلاز إلى غاية مفترق Bellevue وذلك يوم السبت 27 جويلية 2019 الساعة 11.00 صباحا وإلى غاية نهاية موكب الدفن ويمكن لقاصدي وسط العاصمة إستعمال نهج Bellevue فمفترق الوردية 02 ثم الوردية 01 – ساحة 13 أوت فنهج الساحل ثم شارع 09 أفريل فنفق باب سويقة.
ثالثا / يمنع الوقوف والتوقف بالشوارع والأنهج التالية: شارع الجمهورية – شارع المنصف باي وشارع 15 أكتوبر وساحة الجلاز وشارع Bellevue ونهج الساحل وذلك يوم السبت 27 جويلية 2019 بداية من الساعة 07.00 صباحا وإلى غاية نهاية موكب الدفن.
رابعا / يستحسن عدم إستعمال الطريق الوطنية رقم 09 (تونس – المرسى) طريق الزاد 04 (شارع المغرب العربي) يوم السبت 27 جويلية 2019 ويمكن إستعمال الطريق الوطنية رقم 10 (طريق سكرة) أو الطريق الرئيسية للبحيرة أو السريعة الشمالية (طريق تونس حلق الوادي) والطريق الشعاعية إكس (route x) للتنقل من وإلى وسط العاصمة.
ولمزيد الإرشادات يمكنكم الاتصال بالأرقام التالية: 71.343.177 / 71.343201.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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