الوزير المكلف بالعلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني يقدم تعازي الحزب في وفاة المغفور له رئيس الجمهورية الباجي قايد السيسي

Vendredi 26 Juillet 2019



باب نات

- عبر الوزير المكلف بالعلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني Song Tao، اليوم الجمعة 26 جويلية 2019 عن خالص عبارات التعازي والمواساة إثر وفاة المغفور له رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي، معبرا عن عميق تعاطف الحزب الشيوعي الصيني مع الشعب التونسي ومع عائلة الفقيد في هذا المصاب الجلل.وأكد المسؤول الصيني لدى استقباله بمقر الوزارة من قبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي أن الصين التي تلقت ببالغ الأسى والحسرة نبأ وفاة العزيز الراحل، فقدت برحيله صديقا كبيرا وزعيما سياسيا فذا ساهم بفعالية في تطوير العلاقات التونسية الصينية.كما عبر عن تقديره لما قدمه الفقيد عبر مختلف محطات مسيرته السياسية الزاخرة لتونس ولشعبها وتوفقه في إدارة البلاد في مرحلة دقيقة من تاريخها وساهم في إشعاعها اقليميا ودوليا وجلب لها احترام العالم وتقديره.