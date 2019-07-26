الأمين العام للمنتظم الأممي يقدم تعازيه اثر وفاة الرئيس الراحل قايد السبسي

Vendredi 26 Juillet 2019
وات - تحوّل الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيراس، اليوم الجمعة، إلى مقر مندوبية تونس الدائمة بالمنتظم الأممي في نيويورك (الولايات المتحدة الامريكية) لتقديم التعازي إلى الشعب والحكومة التونسيين، عقب وفاة رئيس الجمهورية، محمد الباجي قائد السبسي.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ مقتضب، ان غوتيراس دون كلمة في سجل التعازي الذي تم فتحه للغرض.
وكان الأمين العام للمنتظم الأممي قد أعرب في وقت سابق أمس الخميس عن أسفه لخبر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، الذي وصفه بـ "الشخصية المحورية في تاريخ تونس واستقلال البلاد"، مشيرا إلى "الدور البارز الذي اضطلع به الفقيد في قيادة المرحلة الإنتقالية للبلاد بكل بنجاح نحو ديمقراطية تاريخية وسلمية"، على حد تعبيره.
من جهتهم، وقف ممثلو الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس دقيقة صمت ترحما على روح الرئيس الراحل الذي وافته المنية، الخميس، بالمستشفى العسكري بالعاصمة عن سن تناهز 93 عاما إثر وعكة صحية.
ومن المنتظرأن تنظم الجمعية العامة يوم الخميس المقبل 1 أوت 2019 جلسة خاصة لتأبين الفقيد الرئيس الباجي قايد السبسي.
عزيز
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ مقتضب، ان غوتيراس دون كلمة في سجل التعازي الذي تم فتحه للغرض.
وكان الأمين العام للمنتظم الأممي قد أعرب في وقت سابق أمس الخميس عن أسفه لخبر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، الذي وصفه بـ "الشخصية المحورية في تاريخ تونس واستقلال البلاد"، مشيرا إلى "الدور البارز الذي اضطلع به الفقيد في قيادة المرحلة الإنتقالية للبلاد بكل بنجاح نحو ديمقراطية تاريخية وسلمية"، على حد تعبيره.
من جهتهم، وقف ممثلو الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس دقيقة صمت ترحما على روح الرئيس الراحل الذي وافته المنية، الخميس، بالمستشفى العسكري بالعاصمة عن سن تناهز 93 عاما إثر وعكة صحية.
ومن المنتظرأن تنظم الجمعية العامة يوم الخميس المقبل 1 أوت 2019 جلسة خاصة لتأبين الفقيد الرئيس الباجي قايد السبسي.
عزيز
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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