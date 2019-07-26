حريقان بمعتمدية جندوبة الشمالية

Vendredi 26 Juillet 2019
وات - شب بعد ظهر اليوم الجمعة بولاية جندوبة حريقان، الأول بجبل الأحيرش، والثاني بمنطقة الشوبانية، الواقعين بمعتمدية جندوبة الشمالية.
ووفقا لما أكده مصدر إداري محلي، فإن الحريق الأول أتى في مرحلة أولى على مساحة محدودة من غابة الجبل، قبل أن يتمكن أعوان الحماية المدنية من إخماده ليتجدد عشية اليوم بسبب هبوب الرياح، فيما أتى الحريق الثاني، الذي جد بمنطقة الشوبانية، على إحدى المساحات التي تم حصادها قبل أيام، لتبلغ النيران حدود حواشي الطرقات ومحيط عدد من مساكن المنطقة.
من جانبه، أكد المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة، منير الريابي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن حريق دوار الشوبانية تمت السيطرة عليه من قبل أعوان الحماية المدنية وبمساعدة عدد من المواطنين، مضيفا أن النيران بلغت حد محيط بعض المساكن وطالت كوما من التبن وعددا من حواجز حضائر الأغنام، في حين أن المساحة التي احترقت من غابة جبل الأحيرش في مرحلته الأولى لم تتجاوز الهكتار الواحد.
ووفقا لما أكده مصدر إداري محلي، فإن الحريق الأول أتى في مرحلة أولى على مساحة محدودة من غابة الجبل، قبل أن يتمكن أعوان الحماية المدنية من إخماده ليتجدد عشية اليوم بسبب هبوب الرياح، فيما أتى الحريق الثاني، الذي جد بمنطقة الشوبانية، على إحدى المساحات التي تم حصادها قبل أيام، لتبلغ النيران حدود حواشي الطرقات ومحيط عدد من مساكن المنطقة.
من جانبه، أكد المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة، منير الريابي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن حريق دوار الشوبانية تمت السيطرة عليه من قبل أعوان الحماية المدنية وبمساعدة عدد من المواطنين، مضيفا أن النيران بلغت حد محيط بعض المساكن وطالت كوما من التبن وعددا من حواجز حضائر الأغنام، في حين أن المساحة التي احترقت من غابة جبل الأحيرش في مرحلته الأولى لم تتجاوز الهكتار الواحد.
En continu
- Hier 21:09 أردوغان: السبسي سيظل يُذكر بخدماته لتونس
- Hier 20:45 اليوم نعلنها للعالم! لقد أفلتت ثورتنا..
- Hier 18:17 عباس يعلن الحداد 3 أيام إثر رحيل السبسي
- Hier 18:11 تونس الصغيرة، تعطي الدروس الكبيرة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:15
|19:33
|16:16
|12:33
|05:20
|03:36
|
36°
|35°
|% 46
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|35°-25
|37°-24
|33°-22
|33°-22
|34°-22
Follow @babnet_Tunisie
(129 577) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 95 979) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 577) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 504) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 61 158) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 54 313) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 47 733) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 303) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 46 010) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 45 871) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 45 686) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 44 648) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 44 029) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 41 649) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 252) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 40 573) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 40 378) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 38 777) البيان الفضيحة..
( 37 669) الباك الفرنسية: يسر العبيدي من ن
( 37 029) صفاقس : الجمهور ينسحب من عرض جميلة
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: ختم تدوينته ب ''سامح الله السيد الباجي'' :قذّاف الدم يتحدث عن علاقة قايد السبسي بالقذافي و تحمّسه للوحدة مع ليبيا