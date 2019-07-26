حريقان بمعتمدية جندوبة الشمالية

Vendredi 26 Juillet 2019



وات

- شب بعد ظهر اليوم الجمعة بولاية جندوبة حريقان، الأول بجبل الأحيرش، والثاني بمنطقة الشوبانية، الواقعين بمعتمدية جندوبة الشمالية.ووفقا لما أكده مصدر إداري محلي، فإن الحريق الأول أتى في مرحلة أولى على مساحة محدودة من غابة الجبل، قبل أن يتمكن أعوان الحماية المدنية من إخماده ليتجدد عشية اليوم بسبب هبوب الرياح، فيما أتى الحريق الثاني، الذي جد بمنطقة الشوبانية، على إحدى المساحات التي تم حصادها قبل أيام، لتبلغ النيران حدود حواشي الطرقات ومحيط عدد من مساكن المنطقة.من جانبه، أكد المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة، منير الريابي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن حريق دوار الشوبانية تمت السيطرة عليه من قبل أعوان الحماية المدنية وبمساعدة عدد من المواطنين، مضيفا أن النيران بلغت حد محيط بعض المساكن وطالت كوما من التبن وعددا من حواجز حضائر الأغنام، في حين أن المساحة التي احترقت من غابة جبل الأحيرش في مرحلته الأولى لم تتجاوز الهكتار الواحد.