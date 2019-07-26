بطولة العالم للكرة الطائرة لاقل من 21 سنة(مباراة ترتيبية) :المنتخب التونسي يفوز على منتخب بورتوريكو 3-2

Vendredi 26 Juillet 2019



وات

- فاز المنتخب الوطني التونسي لاقل من 21 سنة للكرة الطائرة على منتخب بورتو ريكو بنتيجة 3-2 في اطار مباراة ترتيبية ضمن منافسات كاس العالم للعبة التي تحتضنها البحرين.وجاءت تفاصيل فوز المنتخب التونسي على النحو الاتي 22/25-18/25-25/23-28/26-12/15) و يلتقي المنتخب التونسي غدا السبت نظيره المصري في مباراة المركزين 13 او 14 انطلاقا من الساعة 11 و 30 دق صباحا.