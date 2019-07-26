الرئيس الجزائري والسراج وأمير دولة قطر وملك إسبانيا من بين الحضور في موكب الجنازة الوطنية للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي

Vendredi 26 Juillet 2019
وات - سيحضر موكب الجنازة الوطنية لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، الذي سينتظم غدا السبت، رؤساء وقادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة من بينهم الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وملك إسبانيا فيليب السادس.
وكان تأكد في وقت سابق، مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس البرتغالي مارتشيلو ريبلو دي سوزا، في هذه الجنازة الوطنية التي سيؤمنها الجيش الوطني، وفق ما أفاد به (وات) مصدر إعلامي برئاسة الجمهورية.
كما سيواكب هذه الجنازة، التي ستنطلق من مقر اقامة الرئيس الراحل بقصر قرطاج على الساعة 11 صباحا في اتجاه مقبرة الجلاز بالعاصمة، ممثلون عن المنظمات الدولية والإقليمية وعدد من الشخصيات الوطنية والدولية وأصدقاء تونس، من بينهم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وقد تم على الساعة العاشرة و50 دقيقة من صباح اليوم الجمعة، نقل جثمان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، الذي وافته المنية يوم أمس الخميس، من المستشفى العسكري بالعاصمة نحو القصر الرئاسي بقرطاج، وسط إجراءات أمنية مشددة وتجمهر كبير للمواطنين.
وقد توجه قادة ورؤساء منظمات ودول شقيقة وصديقة بالتعازي لتونس حكوما وشعبا على هذا المصاب الجلل، مثمنين نضالات الرئيس الراحل والدور الفاعل الذي لعبه في خدمة تونس وإنجاح المسار الديمقراطي ودعم علاقات تونس الخارجية، ومواقفه الحكيمة والرصينة إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية.
وكان تأكد في وقت سابق، مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس البرتغالي مارتشيلو ريبلو دي سوزا، في هذه الجنازة الوطنية التي سيؤمنها الجيش الوطني، وفق ما أفاد به (وات) مصدر إعلامي برئاسة الجمهورية.
كما سيواكب هذه الجنازة، التي ستنطلق من مقر اقامة الرئيس الراحل بقصر قرطاج على الساعة 11 صباحا في اتجاه مقبرة الجلاز بالعاصمة، ممثلون عن المنظمات الدولية والإقليمية وعدد من الشخصيات الوطنية والدولية وأصدقاء تونس، من بينهم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وقد تم على الساعة العاشرة و50 دقيقة من صباح اليوم الجمعة، نقل جثمان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، الذي وافته المنية يوم أمس الخميس، من المستشفى العسكري بالعاصمة نحو القصر الرئاسي بقرطاج، وسط إجراءات أمنية مشددة وتجمهر كبير للمواطنين.
وقد توجه قادة ورؤساء منظمات ودول شقيقة وصديقة بالتعازي لتونس حكوما وشعبا على هذا المصاب الجلل، مثمنين نضالات الرئيس الراحل والدور الفاعل الذي لعبه في خدمة تونس وإنجاح المسار الديمقراطي ودعم علاقات تونس الخارجية، ومواقفه الحكيمة والرصينة إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: ختم تدوينته ب ''سامح الله السيد الباجي'' :قذّاف الدم يتحدث عن علاقة قايد السبسي بالقذافي و تحمّسه للوحدة مع ليبيا