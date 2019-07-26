على إثر وفاة رئيس الجمهورية : تأجيل موعد تنظيم المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية

Vendredi 26 Juillet 2019



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- على إثر وفاة رئيس الجمهورية محمّد الباجي قايد السّبسي، (يوم 25 جويلية) أعرب المكتب الجامعي للجامعة التّونسيّة للسّينمائيين الهواة والهيئة المديرة للمهرجان الدّولي لفيلم الهواة بقليبية عن بالغ الحزن والألم لهذا المصاب الجلل وتقدّما إلى عائلة الفقيد وإلى كافّة الشعب التونسي بأحرّ التعازي.وفي بيان ممضى من رئيس المكتب الجامعي والهيئة المديرة للمهرجان، أيمن الجليلي، تم الإعلان عن تأجيل موعد انعقاد الدّورة 34 من المهرجان الدّولي لفيلم الهواة بقليبية وذلك من 1 إلى 6 أوت 2019 بعد أن كان من المفترض أن تقام الدورة من 28 جويلية إلى 3أوت 2019 .للتذكير فإن الدورة 34 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية، المهرجان الافريقي الاول المختص في سينما الهواة والمستقلين، التي ستقام فعالياتها بمسرح الهواء الطلق بقليبية ومدرسة الصيد البحري، ستجمع سينمائيين من 21 بلدا منها تونس ومصر ولبنان وفلسطين والأردن وبوركينا فاسو وفرنسا وأوكرانيا والبرازيل ولأول مرة جمهورية أوزباكستان.وسيكون الافتتاح الرسمي بالفيلم الوثائقي ENCANTADO, le Brésildisenchanté للمخرج البرازيلي فيليب غالفون.