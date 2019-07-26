مدنين: انطلاق أولى رحلات حجيج ولاية مدنين

Vendredi 26 Juillet 2019



وات

- انطلقت ليلة أمس الخميس أولى رحلات حجيج ولاية مدنين نحو البقاع المقدسة حيث أقلعت من مطار جربة جرجيس الدولي نحو المدينة طائرة وعلى متنها 260 حاجا وحاجة من معتمديات مدنين الشمالية والجنوبية وبني خداش وسيدي مخلوف وفق ما ذكره أيمن بن عمر المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية مدنين لمراسلة (وات).وسيكون موعد الرحلة الثانية يوم الاربعاء 31 جويلية وهي تهمّ 260 حاجا وحاجة من معتديات جربة حومة السوق واجيم وبن قردان فيما ستخصص رحلة الاحد 4 أوت القادم لنقل 65 حاجا وحاجة من معتمدية جربة ميدون الذين احتجوا لعدة مناسبات بسبب عدم تمكينهم من السفر عبر مطار جربة جرجيس الدولي ليتوصلوا في الاخير إلى هذا الحل الذي سيمكّنهم من السّفر لاجل القيام بهذه الفريضة الدينية الخامسة.