بن عروس: إلغاء إضراب كل من عمال الشركة التونسية للنقل البري والدولي و شركة المسابك والتعدين

Vendredi 26 Juillet 2019



وات

- أفضت جلستا التفاوض بين الطرفين النقابي والإداري لكل من الشركة التونسية للنقل البري والدولي وشركة "بي جي اس" المختصة في تصدير المسابك والتعدين الى إلغاء الاضرابين .حيث أفضت جلسة التفاوض بالنسبة للشركة الأولى المنعقدة بمقر ولاية بن عروس تحت اشراف اللجنة الجهوية للتصالح ببن عروس الى إلغاء الاضراب المزمع تنفيذه اليوم الجمعة وغدا السبت وذلك وفق ما صرح به لمراسل (وات) بالجهة رئيس اللجنة محمد بن خليفة بعد أن تم الاتفاق على تلبية جملة من المطالب المهنية على غرار صرف المستحقات المالية للعمّال بمفعول رجعي طبقا للاجال المتفق عليها وإعادة إدماج بعض العمال بعد تقهقر وضعيتهم الاجتماعية بعد أن وقع تجميد نشاطهم .وتختص الشركة التونسية للنقل البري و الدولي بنقل المحروقات من المنطقة البترولية في رادس وتشغل ستة وسبعين عونا بين عامل وسائق.وتمّ أيضا بعد اجتماع اللجنة المذكورة إلغاء إضراب الشركة المختصة في مجال المسابك والتعدين وتصديرهما الى الغاء الاضرب المبرمج ليوم 29 جويلية الجاري بعد أن توصذل الطرفان الى الاتفاق على جملة المطالب المدرجة ببرقية الاضراب على غرار صرف المنح والأجور المستوجبة وتمكين العمال من ملابس الشغل ومستلزمات الوقاية .وتشغّل الشركة المختصة في المسابك والتعدين والمنتصبة بالمنطقة الصناعية في المغيرة 68 عاملا ويقوم نشاطها التجاري كليّا على التصدير.