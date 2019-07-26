عدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ينعون رئيس الجمهورية الراحل

Vendredi 26 Juillet 2019
وات - أعرب عدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، في برقيات تعزية، عن عميق تأثرهم وبالغ تعاطفهم مع تونس حكومة وشعبا، على إثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
فقد تقدم الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، بأحر التعازي وأصدق المواساة لجميع أفراد أسرة الرئيس الراحل والشعب التونسي، راجيا من الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.
من جهتها، نعت ماريا فيرناندا إسبينوسا رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قائلة "أتقدم بأحر التعازي إلى الشعب التونسي على إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.. لقد كان نصيرا للمساواة بين الجنسين، وساهم في تعزيز الوحدة والاستقرار في البلاد".
أما كريستين لاغارد المديرة العامة السابقة لصندوق النقد الدولي، فقد نعت الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بقولها "لقد علمت بحزن عميق بوفاة الرئيس قائد السبسي.. أقدم خالص التعازي لعائلته وللشعب التونسي.. فليرقد في سلام".
من ناحيته، اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر، "أن تونس خسرت رجل دولة عظيم"، متقدما باسمه الخاص وباسم المفوضية الاوروبية بخالص عبارات التعازي لعائلة الرئيس الفقيد وكافة الشعب التونسي.
فقد تقدم الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، بأحر التعازي وأصدق المواساة لجميع أفراد أسرة الرئيس الراحل والشعب التونسي، راجيا من الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.
من جهتها، نعت ماريا فيرناندا إسبينوسا رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قائلة "أتقدم بأحر التعازي إلى الشعب التونسي على إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.. لقد كان نصيرا للمساواة بين الجنسين، وساهم في تعزيز الوحدة والاستقرار في البلاد".
أما كريستين لاغارد المديرة العامة السابقة لصندوق النقد الدولي، فقد نعت الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بقولها "لقد علمت بحزن عميق بوفاة الرئيس قائد السبسي.. أقدم خالص التعازي لعائلته وللشعب التونسي.. فليرقد في سلام".
من ناحيته، اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر، "أن تونس خسرت رجل دولة عظيم"، متقدما باسمه الخاص وباسم المفوضية الاوروبية بخالص عبارات التعازي لعائلة الرئيس الفقيد وكافة الشعب التونسي.
En continu
- Hier 21:09 أردوغان: السبسي سيظل يُذكر بخدماته لتونس
- Hier 20:45 اليوم نعلنها للعالم! لقد أفلتت ثورتنا..
- Hier 18:17 عباس يعلن الحداد 3 أيام إثر رحيل السبسي
- Hier 18:11 تونس الصغيرة، تعطي الدروس الكبيرة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:15
|19:33
|16:16
|12:33
|05:20
|03:36
|
36°
|35°
|% 46
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|35°-25
|37°-24
|33°-22
|33°-22
|34°-22
Follow @babnet_Tunisie
(129 577) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 95 979) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 577) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 504) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 61 158) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 54 313) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 47 733) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 303) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 46 010) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 45 871) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 45 686) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 44 648) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 44 029) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 41 649) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 252) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 40 573) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 40 378) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 38 777) البيان الفضيحة..
( 37 669) الباك الفرنسية: يسر العبيدي من ن
( 37 029) صفاقس : الجمهور ينسحب من عرض جميلة
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: ختم تدوينته ب ''سامح الله السيد الباجي'' :قذّاف الدم يتحدث عن علاقة قايد السبسي بالقذافي و تحمّسه للوحدة مع ليبيا