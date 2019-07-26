عدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ينعون رئيس الجمهورية الراحل

Vendredi 26 Juillet 2019



وات

- أعرب عدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، في برقيات تعزية، عن عميق تأثرهم وبالغ تعاطفهم مع تونس حكومة وشعبا، على إثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.فقد تقدم الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، بأحر التعازي وأصدق المواساة لجميع أفراد أسرة الرئيس الراحل والشعب التونسي، راجيا من الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.من جهتها، نعت ماريا فيرناندا إسبينوسا رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قائلة "أتقدم بأحر التعازي إلى الشعب التونسي على إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.. لقد كان نصيرا للمساواة بين الجنسين، وساهم في تعزيز الوحدة والاستقرار في البلاد".أما كريستين لاغارد المديرة العامة السابقة لصندوق النقد الدولي، فقد نعت الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بقولها "لقد علمت بحزن عميق بوفاة الرئيس قائد السبسي.. أقدم خالص التعازي لعائلته وللشعب التونسي.. فليرقد في سلام".من ناحيته، اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر، "أن تونس خسرت رجل دولة عظيم"، متقدما باسمه الخاص وباسم المفوضية الاوروبية بخالص عبارات التعازي لعائلة الرئيس الفقيد وكافة الشعب التونسي.