Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Lissabr hdoud  

بنزرت: إحباط هجرة غير نظامية بسواحل منطقة كاب زبيب والقبض على 7 اشخاص

Vendredi 26 Juillet 2019

Vendredi 26 Juillet 2019
وات - تمكّنت الليلة الماضية مصالح الحرس البحري ببنزرت من إحباط محاولة هجرة غير نظامية حاول القيام بها سبعة أشخاص انطلاقا من سواحل منطقة " كاب زبيب" في معتمدية راس الجبل، وفق ما ذكره اليوم مصدر أمني مسؤول لمراسل (وات) بالجهة.

وأوضح المصدر ذاته ان مصالح الحرس البحري ببنزرت وعقب تلقّيها إشعارا بشأن محاولة مجموعة من الاشخاص أصيلي المنطقة الابحار خلسة في اتجاه ايطاليا تولّت الفرق الميدانية للحرس البحري تشديد المراقبة قبل أن يتمّ إلقاء القبض عليهم على مسافة حوالي 10 أميال من سواحل منطقة "كاب زبيب" وحجز المركب ومحركّين وكمية من البنزين ومواد غذائية التي كانت مع المتهمين.


ومن جهة اخرى اشار المصدر نفسه أن مصالح الحرس البحري كانت في اليومين الاخيرين ألقت القبض على 26 شخصا من بينهم عدد من الافارقة حاولو اجتياز الحدود البحرية التونسية دون وجه حق قانوني انطلاقا من سواحل الجهة، بالاضافة إلى نجدة طاقم مركب صيد بالجر كان جنح أمس بسواحل غار الملح، ونجدة مصطاف أصيب بشاطئ راس ااجبل بسبب اصطدام دراجة مائية به حيث تم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى وتحرير محضر ضدّ صاحب الدراجة وحجزها.

  
  
     
  
cadre-85cbd581a2930b79e42d590a3db56007-2019-07-26 20:01:52






0 de 0 commentaires pour l'article 186438



En continu

الجمعة 26 جويلية 2019 | 23 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:15 19:33 16:16 12:33 05:20 03:36
36°
 35° % 48 :الرطــوبة
تونــس 28°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
35°-2837°-2434°-2233°-2234°-23
  • Avoirs en devises
    16042,9

  • (26 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,20574 DT        1$ =2,87723 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 juill)   299,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564170416|186438 242|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires