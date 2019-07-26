بنزرت: إحباط هجرة غير نظامية بسواحل منطقة كاب زبيب والقبض على 7 اشخاص

Vendredi 26 Juillet 2019
وات - تمكّنت الليلة الماضية مصالح الحرس البحري ببنزرت من إحباط محاولة هجرة غير نظامية حاول القيام بها سبعة أشخاص انطلاقا من سواحل منطقة " كاب زبيب" في معتمدية راس الجبل، وفق ما ذكره اليوم مصدر أمني مسؤول لمراسل (وات) بالجهة.
وأوضح المصدر ذاته ان مصالح الحرس البحري ببنزرت وعقب تلقّيها إشعارا بشأن محاولة مجموعة من الاشخاص أصيلي المنطقة الابحار خلسة في اتجاه ايطاليا تولّت الفرق الميدانية للحرس البحري تشديد المراقبة قبل أن يتمّ إلقاء القبض عليهم على مسافة حوالي 10 أميال من سواحل منطقة "كاب زبيب" وحجز المركب ومحركّين وكمية من البنزين ومواد غذائية التي كانت مع المتهمين.
ومن جهة اخرى اشار المصدر نفسه أن مصالح الحرس البحري كانت في اليومين الاخيرين ألقت القبض على 26 شخصا من بينهم عدد من الافارقة حاولو اجتياز الحدود البحرية التونسية دون وجه حق قانوني انطلاقا من سواحل الجهة، بالاضافة إلى نجدة طاقم مركب صيد بالجر كان جنح أمس بسواحل غار الملح، ونجدة مصطاف أصيب بشاطئ راس ااجبل بسبب اصطدام دراجة مائية به حيث تم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى وتحرير محضر ضدّ صاحب الدراجة وحجزها.
وأوضح المصدر ذاته ان مصالح الحرس البحري ببنزرت وعقب تلقّيها إشعارا بشأن محاولة مجموعة من الاشخاص أصيلي المنطقة الابحار خلسة في اتجاه ايطاليا تولّت الفرق الميدانية للحرس البحري تشديد المراقبة قبل أن يتمّ إلقاء القبض عليهم على مسافة حوالي 10 أميال من سواحل منطقة "كاب زبيب" وحجز المركب ومحركّين وكمية من البنزين ومواد غذائية التي كانت مع المتهمين.
ومن جهة اخرى اشار المصدر نفسه أن مصالح الحرس البحري كانت في اليومين الاخيرين ألقت القبض على 26 شخصا من بينهم عدد من الافارقة حاولو اجتياز الحدود البحرية التونسية دون وجه حق قانوني انطلاقا من سواحل الجهة، بالاضافة إلى نجدة طاقم مركب صيد بالجر كان جنح أمس بسواحل غار الملح، ونجدة مصطاف أصيب بشاطئ راس ااجبل بسبب اصطدام دراجة مائية به حيث تم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى وتحرير محضر ضدّ صاحب الدراجة وحجزها.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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