كرة القدم : سحب قرعة رزنامة بطولة موسم 2020/2019 يوم 1 اوت المقبل

Vendredi 26 Juillet 2019



وات

- اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الجمعة ان عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الاولى لموسم 2020/2019 ستجرى يوم الخميس 1 اوت المقبل انطلاقا من الساعة 11 صباحا بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم .