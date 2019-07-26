كرة القدم : سحب قرعة رزنامة بطولة موسم 2020/2019 يوم 1 اوت المقبل

Vendredi 26 Juillet 2019
وات - اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الجمعة ان عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الاولى لموسم 2020/2019 ستجرى يوم الخميس 1 اوت المقبل انطلاقا من الساعة 11 صباحا بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم .
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Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur: رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع فيديو : عبير موسي تنفي مقاطعتها لجنازة الباجي و تتهم الصفحات المأجورة