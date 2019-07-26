كندا تقف اليوم مع التونسيين في حزنهم على وفاة رئيسهم (جاستن ترودو)

Vendredi 26 Juillet 2019
وات - قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بيان صادر عنه " تقف كندا اليوم مع الشعب التونسي في حزنهم على وفاة رئيسهم الباجى قايد السبسي" وأضاف " بالنيابة عن حكومة كندا، أقدم خالص التعازي لعائلة وأصدقاء الرئيس السبسي، وإلى حكومة وشعب تونس".
ونعى ترودو الرئيس الراحل الباجى قايد السبسي، مبينا أنه لعب دورا أساسيا في الانتقال الديمقراطي في تونس منذ سنة 2011.
وأبرز أن تونس حققت إصلاحات سياسية واقتصادية هامة ، مؤكدا مواصلة كندا عملها مع الحكومة التونسية لتعزيز الديمقراطية والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
ونعى ترودو الرئيس الراحل الباجى قايد السبسي، مبينا أنه لعب دورا أساسيا في الانتقال الديمقراطي في تونس منذ سنة 2011.
وأبرز أن تونس حققت إصلاحات سياسية واقتصادية هامة ، مؤكدا مواصلة كندا عملها مع الحكومة التونسية لتعزيز الديمقراطية والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur: رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع فيديو : عبير موسي تنفي مقاطعتها لجنازة الباجي و تتهم الصفحات المأجورة