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العين الإماراتية :رحيل السبسي يزجّ بتونس في متاهات مظلمة و يبعثر حسابات الإخوان

Vendredi 26 Juillet 2019

Vendredi 26 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - في مقال عنونته ب "تونس بعد السبسي.. الناصر رئيسا وقانون الانتخاب يبعثر أوراق الإخوان "
قالت بوابة العين الاماراتية بأن الإعلان عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تسبب في جدل عميق حول شغور منصب رئيس الجمهورية و غيرها من التفاصيل التقنية.



و أضافت "لكن رحيل السبسي دون أن يوقع على القانون الانتخابي الجديد يفاقم الجدل المتفجر ويرفع منسوب الاحتقان في واحدة من أصعب المراحل السياسية التي تشهدها البلاد.
والأهم هو أنه يفجع إخوان تونس ممن كان يأملون في أن يقصي القانون المعدل جميع الشخصيات الليبرالية المرشحة بقوة للفوز بالاستحقاقات المقبلة، وفق استطلاعات الرأي.
ومع أن جدل منصب شغور منصب الرئيس يحسمه الدستور، إلا أن خبراء يحذرون من أمرين: أولهما غياب المحكمة الدستورية، وثانيهما مسألة عدم التوقيع على القانون الانتخابي المعدل.
وهو الأمر الذي من شأنه أن يزج بالبلاد في متاهة تجاذبات لا تنتهي بين مختلف مكونات مشهد سياسي متناحر ومتنافر إلى حد كبير. "

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 186424

Weldtounes  (Tunisia)  |Vendredi 26 Juillet 2019 à 14h 37m |           
يا صحافيي العين الاماراتية انتم عبيد و لن تتحرروا ابدا.من براثن ملوككم

MedTunisie  (Tunisia)  |Vendredi 26 Juillet 2019 à 14h 33m |           
تونس وطن الجميع لمن يحترم الدستور و القانون ، مسلم - يهودي - نصراني - شيعي - اخواني - خوانجي. الا الصهيونية سوى يهودية او داعشية

Hedibg  (Tunisia)  |Vendredi 26 Juillet 2019 à 14h 24m |           
فَسَيُنفِقُون أموالهم طمعا في أن تعم الفوضى في تونس
ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ



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