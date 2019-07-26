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نقل جثمان الرئيس الباجي قائد السبسي من المستشفى العسكري نحو قصر قرطاج

Vendredi 26 Juillet 2019

Vendredi 26 Juillet 2019
باب نات - تم الجمعة 26 جويلية اخراج جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي من المستشفى العسكري وسط تواجد أمني مكثف وحضور عدد كبير من المواطنين كانوا بصدد ترديد الشيد الوطني.

يذكر أنه تم منذ أمس الخميس تنكيس العلم الوطني بالمستشفى العسكري إعلانا للحداد وإلغاء كل مواعيد زيارات المرضى وإغلاق الطريق المؤدية إلى مبنى المستشفى أمام السيارات والمترجلين.


وسيتم تنظيم جنازة وطنية كبرى، يؤمنها الجيش الوطني يو غد السبت، لتوديع الرئيس الراحل، يحضرها عدد من رؤساء الدول، ووفود أجنبية حسب ما اعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح اعلامي امس الخميس.


يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، إنتقل صباح يوم الخميس الى جوار ربه.

وأدى رئيس مجلس نواب الشعب عشية أمس بقصر باردو اليمين الدستورية خلال اجتماع مكتب البرلمان، ليشغل خطة رئيس الدولة مؤقتا، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما، وفق ما تنص عليه الفصول 84 و85 و86 من الدستور التونسي.


  
  
     
  
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