التلفزة التونسية تؤمن البث المباشر لموكب الجنازة الوطنية الرسمية للرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي‎

Jeudi 25 Juillet 2019
باب نات - ستتولى التلفزة التونسية يوم السبت 27 جويلية 2019 تأمين عملية النقل المباشر لموكب الجنازة الوطنية للرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي وذلك في جميع مراحلها :
إنطلاقا من قصر الجمهورية بقرطاج وصولا إلى مثواه الأخير .
وستؤمن التلفزة التونسية شارة الإرسال لفائدة القنوات التلفزية المحلية والعربية والأجنبية التي ستقوم بمواكبة هذا الحدث الجلل.
إنطلاقا من قصر الجمهورية بقرطاج وصولا إلى مثواه الأخير .
وستؤمن التلفزة التونسية شارة الإرسال لفائدة القنوات التلفزية المحلية والعربية والأجنبية التي ستقوم بمواكبة هذا الحدث الجلل.
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