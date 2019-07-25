التلفزة التونسية تؤمن البث المباشر لموكب الجنازة الوطنية الرسمية للرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي‎

Jeudi 25 Juillet 2019



باب نات

- ستتولى التلفزة التونسية يوم السبت 27 جويلية 2019 تأمين عملية النقل المباشر لموكب الجنازة الوطنية للرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي وذلك في جميع مراحلها :إنطلاقا من قصر الجمهورية بقرطاج وصولا إلى مثواه الأخير .وستؤمن التلفزة التونسية شارة الإرسال لفائدة القنوات التلفزية المحلية والعربية والأجنبية التي ستقوم بمواكبة هذا الحدث الجلل.