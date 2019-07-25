ملك السعودية وولي عهده يوجهان برقيتي تعزية الى الرئيس محمد الناصر اثر وفاة الرئيس الراحل قايد السبسي

Jeudi 25 Juillet 2019



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- وجّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، اليوم الخميس، برقيتي تعزية ومواساة، الى الرئيس المؤقت، محمد الناصر، اثر وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي، وفق ما ذكرته وكالة الانباء السعودية.وجاء في نص برقية العاهل السعودي "علمنا بنبأ وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق بأحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".من جهته، وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تعزية ومواساة، الى الرئيس المؤقت، محمد الناصر، إثر الاعلان عن وفاة الرئيس السابق قايد السبسي بالمستشفى العسكري بالعاصمة عن سن تناهز 93 عاما.