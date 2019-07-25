مونديال تحت 21 عاما لكرة اليد - المنتخب التونسي ينهزم امام كرواتيا في ربع النهائي

Jeudi 25 Juillet 2019



وات

- خرج المنتخب التونسي للاواسط لكرة اليد من الدور ربع النهائي لبطولة العالم (تحت 21 عاما) التي تحتضنها اسبانيا بخسارته مساء اليوم الخميس في الدور ربع النهائي امام نظيره الكرواتي 27/24 (الشوط الاول 9-13) .وكان الفريق التونسي حقق انجازا لافتا مساء امس الاربعاء بانتصاره على نظيره السويدي 29-26 (الشوط الاول 14-13) في مباراة الدور ثمن النهائي.وكان منتخب كرواتيا ازاح من جهته منتخب ايسلندا 29-19.